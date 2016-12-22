Сотрудницу центра соцподдержки в Томской области обвиняют в присвоении более 1 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2016 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Прокуратура Верхнекетского района в ходе проверки выявила факт присвоения бюджетных средств сотрудницей центра социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Проверка показала, что с 2015 года работница учреждения неоднократно включала в списки получателей субсидии на твердое топливо вымышленных граждан, указывая в качестве счетов получателей платежей свои данные и номер своего банковского счета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сама подозреваемая не имела права получать такую субсидию. В результате на банковский счет сотрудницы были незаконно перечислены более 1 млн рублей. Деньгами она распоряжалась по своему усмотрению.

Прокурор усмотрел в действиях подозреваемой признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле прокуратуры района.

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