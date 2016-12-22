Семь домов в Томске остались без воды

22 декабря 2016 / Томский Обзор

Сегодня утром поступила информация об утечке воды в районе пересечения пер.Карского и улицы Л.Шевцовой. Бригада «Томскводоканала» сразу выехала на место происшествия для устранения повреждения на чугунном водоводе по переулку Карскому.

В два часа дня возникла необходимость ограничить водоснабжение в семи жилых домах, расположенных рядом. Работы по устранению повреждения на чугунном водоводе по переулку Карскому пока не завершены. Установить причину повреждения пока не удалось,в районе переулка Карского сейчас идут раскопки.

Как сообщили в пресс службе «Томск водоканала» - «как только будет ясна причина повреждения и появится возможность, мы сразу подключим водоснабжение к домам. Но точные сроки устранения утечки пока не известны».

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