Московский поставщик семян и томская стройфирма намерены судиться с ФК «Томь» из-за долгов

22 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Московское ООО «Ависта» и томское ООО «Символ» подали иски к футбольному клубу «Томь», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Томской области.

В «Ависте» агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что компания в апреле 2016 года поставила «Томи» семена для газона на 420 тыс. рублей, но денег за них до сих пор не получила.

«Футбольный клуб направлял нам гарантийное письмо, что товар будет оплачен до конца ноября 2016 года, однако этого не произошло, поэтому мы обратились в суд», — сказал представитель компании.

В «Символе» агентству не стали раскрывать суть и сумму иска, однако сообщили, что в «Томи» обещали рассчитаться с компанией к январю 2017 года.

ООО «Ависта» занимается продажей семян и растений, ООО «Символ» — строительными и отделочными работами.

Как сообщалось, футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности — игроки и персонал не получают зарплату уже на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам в 34,5 млн рублей. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

По итогам 17 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

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