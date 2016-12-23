Пожарные эвакуировали 17 человек из горящего дома в Томске
23 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Вчера днем, 22 декабря, в Томске в кирпичном многоквартирнике на Иркутском тракте, 204 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в девятиэтажке поступило в 12.54. К моменту прибытия пожарных был задымлен 3 подъезд, шел дым с верхних этажей - оттуда сотрудники МЧС эвакуировали по лестничным маршам 17 человек.
Возгорание удалось ликвидировать к 13.27. В результате в подъезде на 7, 8, 9 этажах на лестничных площадках выгорело электрооборудование в щитках, закоптились лестничные марши.
Причина пожара устанавливается.
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