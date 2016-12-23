Пассажиры пригородных поездов Томска получат бесплатные билеты в кино

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Бесплатные билеты в кинотеатр «Киномир» получит каждый житель Кемеровской и Томской областей, купивший абонементный билет на пригородные поезда Тайга – Томск, Тайга – Юрга и Тайга – Мариинск с 15 декабря по 15 января.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», билеты в кино по акции, проводимой ОАО «Кузбасс-пригород», можно получить при приобретении абонементных билетов в кассах вокзалов Томск-1, Тайга, Томск-2,Юрга-1 Анжерская и Яя.

Акция действует до конца января 2017 года, а билеты распространяются на все киносеансы кроме премьерных показов.

Кроме того, билеты на киносеанс можно выиграть, вступив в группу «Кузбасс-пригород» во ВКонтакте и приняв участие в фотоконкурсе «Я и мои друзья!». Достаточно разместить на странице группы снимок с друзьями на отдыхе, на прогулке, или в домашней обстановке. Участники, за которых проголосует большее количество человек, получат билеты в кино.

С условиями конкурса и правилами участия можно также ознакомиться на официальном сайте компании.

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