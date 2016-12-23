Томский музей вернул к жизни старинный музыкальный инструмент

23 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Музей истории Томска

В Музее истории Томска 21 декабря зазвучал старинный полифон. До реставрации он находился в зале основной экспозиции как простой экспонат, сообщила заместитель директора по организационно-творческой работе, Марина Александровна Нефедова.

Полифон — музыкальный инструмент конца 19 века, звучащий за счёт металлической пластины с выбитыми отверстиями, в которые попадает воздух.

«Очень красивые, переливчатые высокие ноты и бархатные низы», — комментирует звучание наша собеседница. Принцип воспроизведения звука схож с металлофоном, шарманкой.

В музее находится порядка десяти пластинок в наборе с инструментом. Средняя продолжительность мелодии составляет 20–30 секунд.

Инструмент интересен тем, что до сих пор ничего не известно о его происхождении. В архивах музея нет о нем практически никакой информации. Известно лишь, что полифон музею подарил человек, пожелавший остаться неизвестным.

Инструмент будет играть каждую субботу с 14.00 до 15.00. Чтобы его услышать необходимо в это время посетить основную экспозицию в зале «Купеческой гостинной». Стоимость посещения: 60 рублей.

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