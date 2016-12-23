В Северске неизвестный сбил пенсионера и отвез его в больницу

23 декабря 2016 / Томский Обзор

Вчера вечером, 22 декабря, в Северске под колеса неустановленного автомобиля попал 86-летний мужчина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 18.50 во дворе дома по пр.Коммунистическому, 38. Здесь под колеса машины попал мужчина, который двигался по внутриквартальному проезду в попутном с автомобилем направлении.

Водитель отвез пострадавшего пешехода в больниц и уехал.

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