Власти Томска поручили усилить меры противопожарной безопасности

23 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Вице-мэр Томска по безопасности Евгений Суриков накануне поручил главам администраций районов, руководителям подразделений мэрии активизировать профилактическую работу в дни подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Таким образом предполагается обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности томичей, передает пресс-служба мэрии.

Так, согласно поручению, необходимо обеспечить беспрепятственные подъезды специальной пожарной техники к зданиям и источникам противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях, освободить для перемещения людей пути эвакуации.

Руководителям предписано взять под персональный контроль и личную ответственность подготовку, организацию и проведение новогодних и рождественских мероприятий, обеспечение пожарной безопасности в выходные и праздничные дни.

Также необходимо проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, исправность систем оповещения, пожарной защиты, противопожарного водоснабжения, планов эвакуации. Должным образом должна быть организована круглосуточная охрана административных, офисных и производственных зданий.

Руководители подразделений проведут с коллективами инструктаж, организуют отключение неиспользуемых электроприборов, систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

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