Томский производитель пива оштрафован за производство «пивного напитка» без пива

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) по Сибирскому федеральному округу оштрафовало крупного производителя пивоваренной продукции ООО «Родники» (Томская область, установленная мощность 2,9 млн литров в год) за производство продукции без соответствующей лицензии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные управления.

«Нелегальное производство слабоалкогольной продукции было выявлено при проведении совместных мероприятий Росалкогольрегулирования и сотрудников УМВД России по Томской области. У производителя изъято 15 единиц технологического оборудования и 4 992 бутылки (2496 литров) готового к продаже пивного напитка EXTRA MIX» крепостью 6,5%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО «Родники» имеет разрешение РАР на производство пивных напитков, а, согласно заключению эксперта, так называемый пивной напиток «EXTRA MIX» пива не содержит.

«По сути, компания производила слабоалкогольную продукцию без лицензии и не уплачивала соответствующие виду продукции налоги. Предполагаемые потери бюджета составили более 500 тыс. рублей», — сообщил руководитель межрегионального управления РАР по СФО Алексей Крупин.

ООО «Родники» оштрафовано на 200 тыс. рублей.

Решение Арбитражного суда Томской области вступило в законную силу. Все предметы административного правонарушения подлежат уничтожению.

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