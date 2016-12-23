Томич собрал деньги на паруса для ботика Петра I

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2016 // Фото: Planeta.ru

Успешно завершился сбор средств на паруса для реплики-копии исторического судна ― ботика Петра I, которую строит томич Александр Бойцов, сообщают авторы проекта.

Проект, размещенный на краудфандинговой платформе в конце октября, получил поддержку в Томске, Новосибирске, Новокузнецке, Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Петропавловске-Камчатском, Астрахани, Элисте, Старом Осколе, а также в Бергене (Норвегия), Хельсинки (Финляндия), Штутгарте и Берлине (Германия), Висагинасе (Литва) и других городах.

За два месяца на паруса для «Дедушки русского флота» было собрано 132.230 рублей ― на 12 тысяч больше, чем требовалось изначально. После уплаты налогов, комиссии площадки, расходов на изготовление и доставку вознаграждений участникам акции, оставшаяся часть суммы пойдет на пошив.

Кораблестроитель уже связался с мастером из Санкт-Петербурга. Паруса будут выполнены из тяжелой английской ткани, а их изготовление займет около двух месяцев.

«Материал будет использован какой и предполагался ― белый Duradon Heavy, шириной 61 см. Ширина полотнища позволит почти в точности повторить крой старых мастеров! Латунные люверсы и кренгельсы, выполненные под старину, дополнят вид. Ликовка будет выполнена материалом, имеющим вид натуральной пеньки. Спасибо за вашу поддержку! Без нее этой новости не было бы! Спасибо!», ― говорит Александр Бойцов.

На деньги, собранные сверх цели автор заказал флаги: штандарт, андреевский флаг и гюйс.

«Штандарт вскидывался на мачте, когда на борт поднимались Его Императорское Величество. Гюйс» поднимается на стоянке, а легендарный Андреевский несется на кормовом флагштоке!», ― объясняет томич.

Строительство полномасштабной реплики исторического судна, на котором юный царь Петр учился ходить под парусом, и которое он называл «Дедушкой русского флота», ведется уже 10 лет, и до этого финансировалось только из личного бюджета автора проекта. Спустить ботик на воду планируется следующим летом. После ходовых испытаний начнется подготовка к экспедиции по маршруту старого Мангазейского морского хода, в части его Ямальского волока ― путь, которым поморы ходили в Сибирь, в первый русский заполярный город 17-го века Мангазею.

Ботик Петра I «Св. Николай» («Дедушка русского флота») — российская национальная историко-морская реликвия, которая хранится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Первые навыки практической навигации юный царь получил именно на этом небольшом парусно-гребном судне.

Существует несколько реплик ботика Петра I, но ни один дублер «дедушки русского флота» еще не участвовал в экспедиции, подобной той, что планируется в Томске.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте.

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