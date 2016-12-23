Томский электротранспорт встал из-за мороза

23 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В Томске трамваи и троллейбусы встали в центре города из-за нехватки электроэнергии на обогрев салонов, сообщают в ТТУ.

Троллейбусы стоят на проспектах Ленина, Фрунзе, и Комсомольском. Для пассажиров доступен трамвай №4 и троллейбусы, которые не ходят по пр.Ленина. Троллейбусы, стоящие на пр.Ленина переводят на резервный источник питания, так как печи в салонах работают на полную мощность и основной источник не может обеспечить должного питания.

Отмечается также, что ситуация может повториться после 16.00.

Как сообщалось, в Томской области установились аномальные морозы, температура в северных районах достигает минус 50 градусов. В связи с этим, в частности, были отменены некоторые рейсы с томского автовокзала.

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