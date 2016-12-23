С нового года стоимость проезда в Томске вырастет на рубль

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

С 1 января 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте Томска вырастет на рубль. Соответствующее постановление накануне подписал мэр города Иван Кляйн.

В документе устанавливается предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, трамваях и троллейбусах Томска. Так, максимальная стоимость проезда в маршрутка устанавливается в размере 18 рублей (15 для пенсионеров). Провоз багажа - 10 рублей.

Стоимость проезда в электротранспорте также увеличивается на рубль - до 16 рублей (12 для пенсионеров).

Как отмечают в пресс-службе мэрии, тарифы установлены в форме предельных максимальных, что позволяет перевозчикам всех видов транспорта осуществлять перевозки по стоимости как равной, так и ниже предельной. Например, это может означать, что стоимость проезда перевозчики могут фактически поднять не с 1 января, а с 10 января или с 1 февраля 2017г. либо позже. Перевозчики не могут назначить стоимость проезда выше предельного тарифа.

Отличительной особенностью подписанного постановления является отсутствие приложения с сеткой стоимости проезда в автобусах по пригородным маршрутам. Это связано с тем, что с 1 января 2017 года из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок исключаются такие пригородные маршруты как №7 (до д. Лоскутово), №60 (до пос. Светлый), №81 (до с. Дзержинское). Данные маршруты переходят в разряд межмуниципальных, регулирование стоимости перевозки пассажиров и багажа по ним будет осуществляться областной тарифной комиссией.

Пригородными муниципальными маршрутами остались №36 (до с. Тимирязевское), №37 (до д. Эушта), стоимость перевозки пассажиров и багажа по которым в новом постановлении приравнена к стоимости перевозки по городским маршрутам.

Также отмечается, что тариф на перевозку пассажиров и багажа в общественном транспорте Томска остается одним из самых низких в Сибирском регионе. Так, в Кемерово и Новокузнецке стоимость проезда на электротранспорте составляет 16 рублей, на экспресс-автобусах – 17 рублей, на маршрутном такси – 18. В Барнауле введен наличный и безналичный расчет, стоимость проезда зависит от способа оплаты, цена проезда варьируется от 18 до 20 рублей. В Красноярске проезд на электротранспорте стоит 19 рублей, на автобусе - 22 рубля.

В Новосибирске стоимость проезда в электротранспорте – 18 рублей, в муниципальном автобусе – 19 рублей, в маршрутном такси – 20-25 рублей.

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