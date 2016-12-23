Томичам предлагают станцевать вальс и котильон под мелодии из отечественных фильмов

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2016 // Фото: News.tpu.ru

Завтра, 24 декабря, клуб спортивного танца Томского политехнического университета «Диамант» проведет зимний бал. Он будет посвящен отечественному кино: участники станцуют классические и национальные танцы народов мира под музыку из известных кинофильмов.

Как сообщает пресс-служба вуза, в программе бала более 30 танцев. Среди них как классические вальсы — всего их будет 15, так и танцы народов мира, например, сиртаки, полонез.

«На балу будут звучать мелодии из любимых отечественных фильмов — "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия" и других. Наши танцоры и преподаватели приготовили хореографические иллюстрации к известным мелодиям, и мы будем рады их продемонстрировать», — говорит руководитель клуба Анатолий Новиков.

Прийти на бал могут все желающие, наличие партнера при этом желательно, но не обязательно. Однако чтобы принять участие в танцевальном вечере необходимо соответствовать бальному дресс-коду: вечерние платья, костюмы и фраки.

Принимать участие в зимнем балу будут не только профессиональные танцоры, но и новички. Для них в течение нескольких месяцев преподаватели клуба проводили подготовительные занятия, где учили танцевать испанский, аргентинский, английский вальс, историко-бытовые, европейские, латиноамериканские танцы, вальсы святого Бернара и Людовика XV и знакомили с азами бального этикета.

Бал будет проходить 24 декабря, с 18:00 до 22:00, в танцевальном зале (аудитория № 303) учебного корпуса ТПУ № 8 (ул. Усова, 7). С правилами бального дресс-кода и этикета, а также с расписанием занятий Клуба спортивного танца «Диамант ТПУ» можно ознакомиться в группе клуба во ВКонтакте.

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