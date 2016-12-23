На выходных в Томске сохранится холодная погода

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Морозы сохранятся в Томске в выходные, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Так, 24 декабря местами по области сохранится аномально холодная погода с сильными морозами: минимальная температура воздуха ночью -38…-43°С, по северу до -46°…-51°С.

В Томске же прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -38…-40°С, днём -29…-31°С. На дорогах гололедица.

В связи с получением данного прогноза томским автолюбителям рекомендуется особенно внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

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