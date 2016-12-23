В Томске открылся третий гипермаркет «Лента»

23 декабря 2016 / Томский Обзор

Сегодня, 23 декабря, в Томске открылся третий гипермаркет одной из крупнейших розничных сетей России - «Лента».

Новый магазин формата «компакт» открылся по адресу ул. Пушкина, д. 59, Томск. Общая площадь гипермаркета составляет 9 363 кв.м, из которых 5 233 кв.м занимает торговое пространство. Магазин работает с 8.00 до 24.00, без выходных.

Ассортимент гипермаркета включает в себя около 19 000 наименований товаров. Наряду с продукцией федерального ассортимента и товарами под собственными торговыми марками, покупателям предложена продукция местных производителей. Для удобства покупателей оборудована парковка на 426 мест, в торговом зале установлено 30 кассовых аппаратов.

Новый магазин стал сорок седьмым гипермаркетом, открытым «Лентой» в 2016 году. С открытием магазина в Томске компания увеличила сеть до 186 гипермаркетов в 77 городах России и 45 супермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге.

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