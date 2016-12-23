Росводоканал рассматривает возможность покупки томского коммунального комплекса

23 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

ГК «Росводоканал» рассматривает возможность приобретения нескольких объектов томского коммунального комплекса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя набсовета ООО «Томскводоканал» Кирилла Новожилова.

«Росводоканал имеет обширную сеть, они развиваются, рассматривают разные регионы. Нам (Томскводоканалу — прим.ред.) они сделали предложение, мы над ним думаем», — сказал он.

По его словам, Росводоканал заинтересовался ООО «Томскводоканал», ООО «Томский расчетный центр» (занимается коммунальными платежами) и ООО «Городские очистные сооружения».

«Эти объекты интересны только в комплексе», — пояснил он.

Кирилл Новожилов также предположил, что в ближайшее время может состояться встреча представителей Росводоканала с руководством Томска и Томской области.

«Это было бы логичным шагом, учитывая социальную значимость объектов, которые являются предметом потенциальной сделки», — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, ФАС России удовлетворила ходатайство московского ООО «РВК-Томск» (структура Росводоканала) о приобретении 100% доли в ООО «Томский расчетный центр». При этом ФАС определила, что сделка может привести к созданию дискриминационных условий для ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги на территории Томска. В связи с этим сторонам было выдано предписание, согласно которому они не должны препятствовать конкуренции, а расходы ТРЦ не могут быть заявлены в тариф регулируемой организации.

В 2011 году Росводоканал уже пытался зайти в Томскую область, приняв участие в аукционе на аренду сетей водоканала. Тогда в тендере победила ООО «Веолия Вода Томск» («дочка» французской Veolia Voda S.a.). Арендатор водоканала обязался реконструировать 15 водопроводных насосных станций, пять канализационных насосных станций, а также сети водоснабжения и водоотведения. Предполагалось, что общий объем инвестиций составит около 150 млн евро. Итоги аукциона пытались оспорить проигравшие участники: ООО «Водные проекты» (входит в ГК «Евразийский»), ООО «Инфоцентр» и ООО «Оренбург Водоканал» (входит в «Росводоканал»). Однако суд подтвердил законность победы Veolia, которая в 2014 году отказалась от управления томским водоканалом.

ГК «Росводоканал» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в России. В управлении группы находится 7 водоканалов.

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