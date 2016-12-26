Власти Томска нашли временных перевозчиков на маршруты № 4, 19 и 29

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

Накануне в рамках отбора определены перевозчики, которые после подписания договора получат право на временную перевозку пассажиров по маршрутам № 4, 19 и 29 с 1 января до 31 марта 2017 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, конкурсная комиссия оценивала заявки участников отбора по ряду параметров, начисляя за соответствие требованиям баллы. Так, максимальное количество баллов начислялось за наличие в автопарке автобусов, возраст которых не превышает трех лет, использование газомоторного топлива, профессиональный стаж перевозчика, превышающий 10 лет, а также дополнительное наличие автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с колясками.

ИП Гуммер А.Д. подал заявки на осуществление пассажироперевозок на автобусных маршрутах №№ 4 и 29 и набрал наибольшее количество баллов. Всего на эти маршруты было подано 7 заявок.

На маршрут № 19 была подана одна заявка от ООО «ТТЛ» (директор Батурин В.В.). Заявка и документы, приложенные к заявке, признаны комиссией соответствующими требованиям отбора и участнику, подавшему единственную заявку на маршрут № 19, по условиям отбора направлено предложение о заключении договора.

Победители отбора перечислят в бюджет города предложенные ими суммы за право работы на маршрутах, после чего с ними будет подписан договор (муниципальный контракт). ИП Гуммер А.Д. предложил за право работы более миллиона рублей на каждом маршруте, ООО «ТТЛ» – 250 тыс. рублей.

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