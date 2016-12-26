Новогодний десант Деда Мороза «высадится» в томском электротранспорте на день позже

26 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Старт акции «Новогодний десант Деда Мороза» в Томске переносится в связи с траурными событиями, сообщает пресс-служба мэрии.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России Днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154. В связи с этим сроки проведения акции с поздравлением томичей в электротранспорте переносятся. Встретить новогодних персонажей, Деда Мороза и Снегурочку в троллейбусах можно будет с 12.00 до 15.00 27, 28, 29, 30 и 31 декабря. 26 декабря акция не состоится.

Напомним, «Новогодний десант» пройдет в троллейбусах маршрутов №№ 1, 2, 3 и 4 на участке их следования от пер. 1905 года до остановок «ул. Тверская», «Лагерный сад» и «РЦ «Октябрь».

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