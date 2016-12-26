Пожарные около двух часов тушили деревянный дом в Томске

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2016 // Фото: PIxabay.com

В минувшую субботу, 24 декабря, в Томске загорелся деревянный дом по ул.Каховская, 90, сообщат пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в двухквартирном бревенчатом доме поступило в 20.34. В результате пожара сгорели надворные постройки, веранда дома, обгорела обрешетка крыши, однако, квартиры от огня не пострадали.

Возгорание удалось ликвидировать к 22.43. Причина пожара устанавливается.

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