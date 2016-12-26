Вспышка произошла на факеле «Томскнефтехима», никто не пострадал — источник

26 декабря 2016 / Томский Обзор

Громкий хлопок в понедельник утром слышали жители северной окраины Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Источник в экстренных службах региона пояснил агентству, что хлопок был вызван внештатной ситуацией на ООО «Томскнефтехим» (входит в «СИБУР Холдинг»).

«Произошла вспышка на факеле „Томскнефтехима“, никаких последствий это не вызвало. Никто не пострадал», — сказал он.

В свою очередь в пресс-службе обладминистрации отмечают, что в 9.10 на «Томскнефтехиме» остановилась одна из двух линий на производстве полиэтилена. Штатно сработала аварийная система защиты: произошел технологический сброс давления с линии, пострадавших и угрозы окружающей природе нет, оборудование в исправном состоянии.

В данный момент идет проверка всех систем производства. Линия готовится к пуску, вторая линия полиэтилена и все остальные производства «Томскнефтехима» работают в штатном режиме. Обстоятельства и причины остановки линии расследуются в установленном порядке.

ООО «Томскнефтехим» образовано в июле 2003 года на базе томских предприятий ЗАО «Метанол», ОАО «Завод «Бензол», ОАО «Томский нефтехимический завод», ОАО «Томский нефтехимический комбинат». Предприятие выпускает полипропилен, полиэтилен, а также бутилен-бутадиеновую фракцию, тяжелую смолу пиролиза, жидкие продукты пиролиза. В августе после аварии на Рефтинской ГРЭС «Томскнефтехим» восстанавливал работу в течение суток.

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