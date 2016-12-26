В Томске маршрутка столкнулась с двумя иномарками, пострадала девочка

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2016 // Фото: Gidbb.ru

Вчера днем, 25 декабря, в Томске столкнулись маршрутный паз №401, Skoda Octavia и Toyota Vista. В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 13.25 на ул.Смирнова, 58. По предварительный данным, 55-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего автобус столкнулся с двигавшимися впереди иномарками.

В результате ДТП получила травмы 12-летняя девочка - пассажир автомобиля Toyota Vista. Пострадавшая сидела на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.

В автобусе в момент столкновения находилось около 30 пассажиров, никто из них не пострадал.

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