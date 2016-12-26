Томский Обзор приготовил маски к Новому Году (СКАЧАТЬ)

26 декабря 2016 / Томский Обзор

В преддверии Нового года Томский Обзор приготовил несколько масок для своих читателей.

Маски лисы, кота и медведя с усами и в фирменном котелке выполнены в двух вариантах — цветном и черно-белом. Цветные можно распечатать и носить сразу, другие же можно раскрасить по своему вкусу.

Ждём ваших фото в наших масках! Их можно выкладывать в социальных сетях с хэштегом #НОСИУСЫ2017.

Скачать черно-белого кота

Скачать цветного кота

Скачать черно-белого лиса

Скачать цветного лиса

Скачать черно-белого медведя

Скачать цветного медведя

Автор: Екатерина Некрылова

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