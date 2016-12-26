Томский Обзор приготовил маски к Новому Году (СКАЧАТЬ)
26 декабря 2016 / Томский Обзор
В преддверии Нового года Томский Обзор приготовил несколько масок для своих читателей.
Маски лисы, кота и медведя с усами и в фирменном котелке выполнены в двух вариантах — цветном и черно-белом. Цветные можно распечатать и носить сразу, другие же можно раскрасить по своему вкусу.
Ждём ваших фото в наших масках! Их можно выкладывать в социальных сетях с хэштегом #НОСИУСЫ2017.
Автор: Екатерина Некрылова
Тэги/темы: