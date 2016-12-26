Главный судебный пристав Томской области оставляет пост

26 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: УФССП РФ по Томской области

Руководитель Управления Службы судебных приставов по Томской области Владислав Скорик покидает свой пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Об своем решении Владислав Скорик официально объявил коллективу УФССП России по Томской области на аппаратном совещании. Исполняющей обязанности руководителя УФССП России по Томской области – главного судебного пристава Томской области назначена заместитель руководителя Управления Алена Романова.

На должность руководителя Управления Владислав Скорик был назначен Приказом Министра юстиции Российской Федерации в сентябре 2010 года. В системе Минюста начал работать с октября 1999 года и прошел путь от судебного пристава-исполнителя до руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области – главного судебного пристава Томской области.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в обеспечение прав и законных интересов граждан Владислав Скорик получил многочисленные награды. Последние из них – медаль «Ветеран службы судебных приставов» и медаль «За вклад в развитие ФССП». В декабре этого года Владиславу Скорику присвоено звание «Почетный работник Федеральной службы судебных приставов».

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