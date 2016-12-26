Томские полицейские задержали продавцов героина

26 декабря 2016 / Томский Обзор

В Томске полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации следствия, в состав группы входили двое жителей областного центра: ранее судимый 27-летний мужчина и не привлекавшаяся к уголовной ответственности 33-летняя женщина. По предварительным данным, задержанная отвечала за приобретение покупку и подготовку наркотиков к продаже, а ее напарник – за сбыт в ходе личных встреч с наркопотребителями.

При обыске у подозреваемой нашли и изъяли более 5 граммов «героина». В ходе расследования уголовного дела, она добровольно выдала еще 182,3 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Теперь участникам группы грозит до восьми лет тюрьмы.

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