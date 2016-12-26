Суд завершил банкротство томского «Сибэлектромотора»

26 декабря 2016 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области завершил конкурсное производство в ОАО «Сибэлектромотор» (головное предприятие группы компаний «Сибэлектромотор»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на решение суда.

«В результате мероприятий, проведенных конкурсным управляющим, были выявлены активы, сформирована конкурсная масса. Полученные от реализации имущества денежные средства были распределены конкурсным управляющим, направлены на погашение расходов, связанных с проведением процедуры банкротства и частично погашение требований кредиторов третьей очереди», — говорится в документе.

Согласно отчету конкурсного управляющего Татьяны Джур, опубликованном в Едином реестре сведений о банкротстве, удовлетворено только 7,5% требований кредиторов: из 819,970 млн рублей кредиторам выплачено 61,402 млн рублей. Вся сумма была направлена в пользу Россельхозбанка как залогового держателя имущества. При этом кредиторам второй очереди (работникам предприятия) выплачено 11,889 млн рублей зарплаты.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Томской области в июле 2013 года открыл в отношении ОАО «Сибэлектромотор» процедуру банкротства.

Группа компаний «Сибэлектромотор» специализировалась на производстве асинхронных электродвигателей, чугунного литья и изделий из него. В структуру группы входили 7 юридических лиц России и Казахстана.

«Сибэлектромотор» продолжил выпуск электродвигателей на новой площадке в городе-спутнике Томска — Северск под новым юрлицом — ООО «НПО «Сибэлектромотор», при этом существенно сократив объемы производства. Ранее компания занимала большую площадку на юго-западе Томска.

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