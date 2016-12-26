Томские полицейские помогли отцу, который спешил к травмированной дочери

26 декабря 2016 / Томский Обзор

Вчера вечером, 25 декабря, сотрудники госавтоинспекции помогли травмированной девушке добраться до больницы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 18.00 к экипажу ДПС, дежурившему на Комсомольском проспекте, обратился проезжающий мимо водитель. Мужчина сообщил, что торопится к дочери, которой нужна помощь. По телефону 16-летняя девушка рассказала, поскользнулась и упала на тротуаре в районе торгового центра. Она также сообщила, что сидит на снегу, так как не может встать самостоятельно и нуждается в медицинской помощи. Отец добавил, что быстро добраться до пострадавшей не получается из-за затруднений на дороге.

«Действительно, в эти предпраздничные вечера большое количество транспортных средств и неблагоприятные погодные условия создают значительные затруднения в движении», — говорится в сообщении.

Инспекторы ДПС согласились оказать содействие этой семье. На патрульном автомобиле они сопроводили томича к своему ребенку, минуя «пробку». Затем полицейские обеспечили беспрепятственный проезд автомобилю «скорой». Этому спецавтомобилю также было проблемно добраться до места произошедшего. Инспекторы помогли бригаде медиков подъехать к пострадавшей, а затем сопроводили их до медучреждения.

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