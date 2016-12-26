В Томской области школьник, спасший тонущую девочку, получит медаль

26 декабря 2016 / Томский Обзор

Юный житель села Назино Саша Черкашин, спасший тонущую девочку, будет награжден медалью «За мужество в спасении».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, медаль «За мужество в спасении» Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» будет вручена Александру Черкашину на торжественном мероприятии, посвященному Дню спасателя Российской Федерации, которое состоится завтра, 27 декабря, во Дворце народного творчества «Авангард» (ул. Бела Куна, 20).

Напомним, происшествие на протоке Оби случилось 20 июня. Девятилетняя девочка купалась и начала тонуть, не успев даже позвать на помощь. Это вовремя заметил шестиклассник Саша Черкашин, который находился на берегу — он бросился на помощь и вытащил девочку на берег. Она наглоталась много воды, очень испугалась, но осталась жива.

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