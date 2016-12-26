Новым главврачом томского областного перинатального центра стала Елена Козыренко

26 декабря 2016 / Томский Обзор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил на должность главного врача областного перинатального центра Елену Козыренко.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, прежний руководитель центра профессор Ирина Евтушенко оставила должность в связи с избранием в Государственную Думу России.

Елена Козыренко в 1987 году окончила Томский медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2011-м прошла профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 1988 по 1993 годы — акушер-гинеколог родильного дома имени Семашко. С 1993 по 2011 год работала акушером-гинекологом в Томской областной клинической больнице.

В июле 2011 года стала заместителем главврача по клинико-экспертной работе областного перинатального центра, с октября 2013 года и до назначения на должность работала заместителем по акушерско-гинекологической помощи.

Награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, «Отличник здравоохранения». Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология».

Замужем, двое детей.

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