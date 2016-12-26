Tele2 предлагает томичам перейти на Maxi

26 декабря 2016 / Пресс-служба «TELE2 Томск»

Tele2 расширяет линейку брендированных устройств и объявляет о старте продаж смартфона Tele2 Maxi. Гаджет на базе операционной системы Android 6.0. доступен в салонах связи и интернет-магазине оператора по выгодной цене.

Стоимость смартфона составляет 4490 рублей. Четырехъядерный процессор MediaTek, которым оснащен гаджет, позволяет комфортно решать большинство пользовательских задач — скачивать игры, приложения, книги и фильмы в Google Play, общаться с друзьями в социальных сетях и мессенджерах, смотреть видео и слушать музыку в популярных сервисах.

Гаджет выполнен в стильном лаконичном дизайне, а также имеет два слота для SIM-карт. Дополнительно в устройстве предустановлены популярные приложения оператора — Tele2 TV, «Мой Tele2», «Гудок» и приложение Zvooq.

Tele2 Maxi — третий брендированный смартфон оператора. Ранее — в феврале и августе 2016 года — Tele2 запустила продажи двух смартфонов под собственным брендом — Tele2 Mini и Tele2 Midi. Девайс отличается от предыдущих моделей увеличенной диагональю экрана (5»), а также объемом встроенной памяти (8 Гб), которую можно расширить с помощью карты microSD до 32 Гб.

В декабре количество приобретаемых устройств под брендом оператора выросло в три раза по сравнению с первым полугодием текущего года. Продолжает расти и доля умных устройств в сети Tele2. Так, в ноябре 51% абонентов оператора использовали SIM-карту в своем смартфоне или планшете.

Татьяна Никифорович, директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях:

«Томичи могут пользоваться быстрым мобильным интернетом уже полтора года. Однако мы продолжаем наблюдать активный рост потребления услуг на базе быстрого мобильного интернета. Это связано прежде всего с ростом проникновения смартфонов в нашей сети — в том числе благодаря высокому интересу томичей к моделям качественных и современных смартфонов, которые компания Tele2 выпускает под собственным брендом. Уверена, что, расширяя линейку собственных устройств, мы делаем услуги скоростного мобильного интернета в регионе еще более доступными».

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