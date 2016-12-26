Ночью в Томске уберут снег с ул.Енисеской и пр.Кирова

26 декабря 2016 / Томский Обзор

В ночную смену техника «Спецавтохозяйство» вывезет снег с ул. Енисейской и пр. Кирова, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, техника предприятия будет работать на участках следующих улиц:

ул.Енисейская от ул. Киевской до пр. Комсомольского);

ул.Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена);

ул.Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова);

ул.К. Маркса (от пл. Ленина до пер. Кооперативного);

ул.Набережная реки Ушайки;

пр. Кирова (правая сторона от ул. Дзержинского до пл. Кирова);

пр. Ленина (обе стороны от пр. Фрунзе до пл. Ленина).

Также снегоуборочная техника будет работать в переулках Томском, Спортивном, Пионерском, пл. Новособорной, пл.Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина), на территория вокзала Томск-I, парковки на пр.Мира в районе 10-й поликлиники.

Днем 27 декабря работы будут продолжены по ул. Пушкина, Нахимова, Северный городок и Вокзальной.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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