Opel и Renault столкнулись в Томске, двое пострадали
27 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
Вчера утром, 26 декабря, в Томске столкнулись Renault Logan и Opel Antara. В результате ДТП два человека получили травмы, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 7.10 на Иркутском тракте, 201. По предварительным данным, 53-летний водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с второй иномаркой.
В результате ДТП травмы получили 31-летний водитель Opel и 15-летняя девочка - пассажир Renault. Отмечается, что несовершеннолетняя сидела на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.
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