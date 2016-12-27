От томской УК требуют 200 тыс. рублей компенсации за падение пенсионера на неотремонтированном крыльце

27 декабря 2016 / Томский Обзор

Прокуратура Советского района в судебном порядке потребовала от томской управляющей компании возмещения морального вреда пенсионеру, который упал из-за неотремонтированного крыльца, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Пенсионер, передвигающийся с тросточкой обратился в прокуратуру с жалобой. Он сообщил, что в середине сентября вышел из подъезда дома по пр.Фрунзе, 102, запнулся об облом бордюра крыльца и упал. В результате он ударился и получил травму, после которой в течение трех недель находился на стационарном лечении.

Прокурорская проверка установила, что ремонт крыльца, на котором упал пенсионер, был запланирован еще в 2015 году. Однако ООО «УК «Центральная», управляющая данным домом, отремонтировала его только в октябре 2016 года. По результатам проверки исполняющий обязанности прокурора района направил в исковое о взыскании с УК в пользу пенсионера морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Иск находится на рассмотрении в Советском районном суде Томска.

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