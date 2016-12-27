Более 21 млн рублей предложил победитель торгов по маршруту №29 в Томске

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

В Томске определены победители торгов по автобусным маршрутам №№ 29 и 32. Они получат право заключения муниципального контракта на выполнение регулярных перевозок по регулируемому тарифу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ИП Желейко В.Н. признан победителем торгов по автобусному маршруту № 29, он предложил сумму в 21 912 563, 75 рублей. Вторым победителем стало ООО «Городские автобусы», предложившее аналогичную сумму.

Победителем аукциона по автобусному маршруту № 32 стало ООО «Городские автобусы», вторым победителем признано ООО «888». Оба участники предложили сумму в 8 407 107,5 рублей.

Напомним, муниципальный контракт на осуществление пассажироперевозок по регулируемому тарифу заключается на три года.

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