В «Томскнефти» наградили лучших спортсменов года

27 декабря 2016 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

В ОАО «Томскнефть» ВНК наградили лучших спортсменов года. Они названы сильнейшими по итогам круглогодичной спартакиады нефтяников.

В 2016 году участие в спартакиаде приняли свыше 570 работников «Томскнефти» и дочерних обществ. Всего было сформировано 14 команд.

На первом месте — сборная, объединившая работников управления добычи нефти и газа и аппарата заместителя генерального директора по развитию производства. На втором — сборная сотрудников аппарата заместителя генерального директора по экономике и финансам, управления эксплуатации трубопроводов и управления поддержания пластового давления.

«Бронза» досталась сборной управления подготовки нефти и газа и аппарата главного инженера. Среди «дочек» компании во всех видах спорта (их в спартакиаде было 11), участвовали сотрудники только одного общества — «Аутсорсинга». По итогам спортивного года они на четвертом месте.

Названы и лучшие спортсмены. Среди гиревиков лучшим стал работник «Энергонефти-Томск» Дмитрий Мильчехин. Самым спортивным из молодых специалистов «Томскнефти» назван Руслан Закеев (УДНГ). Лучших лыжниц две — это Татьяна Белова и Марина Шеенко (УПНГ). Спортсменки стали третьими в лыжных гонках на спартакиаде «Роснефти». Титул «Лучший лыжник года» присвоен Юрию Казакову (УЭТ).

В хоккее не было равных Ивану Смышляеву (УДНГ). В волейболе — Сергею Шашкову (первичная профсоюзная организация). В шахматах — Эльмире Велиевой (управление делами). За плодотворную работу в течение всего спортивного сезона отмечены Андрей Зубарев (УДНГ) и Светлана Калюкова (первичная профсоюзная организация).

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