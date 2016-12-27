Томский Обзор познакомился с «Бубукой» и «Палексом»

27 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

На минувшей неделе Томский Обзор в рамках проекта IT-Томск посетил две IT-компании.

Во вторник вечером, 20 декабря, редакция заглянула к третьему представителю десятки самых интересных IT-компаний Томска - «Бубуке».

В уютной, по-настоящему домашней (офис находится в обычной квартире), атмосфере основатель сервиса Дмитрий Пангаев поделился с нами своими взглядами на IT-бизнес, томское IT-сообщество. А еще рассказал, как «Бубука» «бодалась» с российским авторским обществом.

На следующий день, 21 декабря, Томский Обзор побывал в гостях у компании «Palex». Здесь мы встретились с директором компании Павлом Кошаком и посмотрели, где и в каких условиях работают специалисты. Тут нам рассказали, чем локализация отличается от перевода, какие технологии используют переводчики и почему приезд заказчиков из Японии - это хорошо.

Напомним, в конце ноября Томский Обзор провел голосование, в ходе которого были отобраны 10 самых интересных IT-компаний Томска. Сейчас наше издание приступает к написанию материалов об истории успехов компаний. Они будут выходить до марта 2017 года. Финалом проекта станет показ короткометражного фильма о томских айтишниках, который мы уже начали снимать в ходе подготовки статей проекта.

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