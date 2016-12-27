В следующем году в томской «Научке» планируют открыть новый читальный зал

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2016 // Фото: Tsu.ru

Томский госуниверситет продолжает реконструкцию Научной библиотеки. В следующем году в «Научке» может появиться единое пространство для студентов, преобразованное из читальных залов, которые находятся на 4 и 5 этажах библиотеки, сообщает пресс-служба вуза.

Модернизация Научной библиотеки началась в 2015 году с открытия круглосуточного читального зала для студентов. Благодаря этому за год «Научке» удалось повысить уровень посещения практически вдвое, до 500 тысяч человек. В начале 2016 года был открыт исследовательский читальный зал для ученых, в котором можно зарезервировать места для самостоятельной работы. В итоге посещаемость библиотеки в этом году выросла до 640 тысяч.

На 4 и 5 этажах сейчас находятся читальные залы для гуманитарных, физико-математических и естественных наук. В 2017 году их планируется реконструировать в единую зону для коммуникации и образования, возможно, со сносом перекрытий. Сейчас здание библиотеки проходит экспертизу.

«Если все получится, в 2017 году мы реконструируем 4 и 5 этажи нового здания библиотеки. Это позволит создать в университете совершенно нового типа современное пространство, которое предусматривает новые виды коммуникации», – говорит ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

У руководства вуза и библиотеки есть также идея оборудовать вход из третьего корпуса ТГУ в «Научку». Это позволит сделать из комплекса зданий современную конференц-зону, в которой можно будет проводить большие мероприятия.

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