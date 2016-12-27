Где провести каникулы: в Томске заработает Школа Хогвартс

27 декабря 2016

Школа чародейства и волшебства Хогвартс начинает новый учебный год.

Школа Хогвартс — это детский лагерь дневного пребывания в Томске. Лагерь проходит ежегодно во время зимних каникул, по адресу ул. Источная, 10. Школа рассчитана на детей 8–12 лет.

Смена проходит с 4 по 8 января и условно считается за один учебный год. Ребенок, впервые пришедший в школу, зачисляется на первый курс. В Хогвартсе открыты три факультета: Парацельс, Дамблдор и Мерлин. Распределение первокурсников традиционно проходит с помощью волшебной шляпы в первый же день.

Для каждого курса в Школе Хогвартс разработана своя учебная программа. Студенты проводят в школе каждый учебный день с 10.00 до 18.00. На уроках они осваивают полёты на метле, секреты приготовления волшебных зелий, изучают виды волшебных животных и места их обитания, прорицания и, конечно, учатся бороться с темными силами.

«Всё проходит как в настоящей школе. Уроки, домашние задания и экзамены в пятый день. По итогам экзаменов выдаётся табель с оценками студента. Третий курс пишет дипломную работу (конечно, в упрощенном варианте) и защищает перед комиссией. На четвёртый год идёт аспирантура, где более глубоко разбираются принципы написания научных работ, больше работы с литературой и анализа. После всего этого можно начинать преподавать», — рассказывают в школе.

Ежедневно в школе проходят тренировки по квидболу — излюбленной игре волшебников. Помимо уроков в школе действуют студенческие общества, как, например, Хор жаб. А на Рождество все уроки отменяются — наступает время для праздничного бала.

Студенты школы носят специальную форму — мантию или черный плащ, шляпу. Каждый обязан иметь при себе волшебную палочку (пользоваться ей вне стен школы строго запрещается). В школе принято обращаться к студентам «Мисс или Мистер», а к преподавателям — «Профессор».

«Гарри Поттер, наверное, известнейший по своей волшебности фильм. Не раз я мечтала погрузиться в атмосферу волшебства. Мама мне всегда говорила, что мечты сбываются, и вот я пошла в Хогвартс! Я каждый день с радостью вставала в восемь утра и хотела быстрее пойти в школу волшебства. В этом году, я в пятый раз буду в школе, и чем больше я хожу в Хогвартс, тем больше я по нему скучаю! Много чего я видела, но поразил меня прошлый год. Никогда не думала что к нам решит заглянуть Министерство магии!» — рассказывает Мисс Ягодина, выпускница школы Хогвартс.

Мисс Хлопцова является выпускницей Хогвартса, и уже третий год преподаёт в школе факультатив «Магические предметы и действия с ними»:

«Зимняя смена Хогвартс — это не только развлечение, знакомство с новыми друзьями и прогулки на свежем воздухе. В этой смене дети получают опыт как сложной самостоятельной работы, так и групповой работы коллективом. Каждый ребенок открывает для себя что-то новое в этом лагере. Кто-то углубляется в волшебный мир, кто-то выявляет для себя то, что пригодится в будущем, а кто-то находит людей, с которыми не расстается всю жизнь. Я уже в 4-ый раз собираюсь приходить на зимнюю смену, это стало для меня традицией. Когда половина учебного года прошла и уже становится тяжело, ты приходишь в Хогвартс и берешь от туда силы для своего дальнейшего продвижения в жизни».

Узнать стоимость, получить более подробную информацию можно в группе Школы ВКонтакте или по телефону +7 913 825 1096.

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