В новогодние каникулы томские больницы будут работать по специальному графику

27 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года медицинские учреждения Томской области будут работать по специальному графику.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, экстренную медпомощь жители региона смогут получить круглосуточно независимо от места проживания.

В праздничные дни график работы «скорой медицинской помощи» как в Томске, так и районах останется неизменным, то есть круглосуточным и ежедневным. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 030. По этому же номеру можно будет узнать, какой из стационаров Томска в тот или иной день дежурит по «скорой».

Жители районов Томской области в новогодние каникулы могут круглосуточно получить экстренную медицинскую помощь, обратившись в приемный покой любой районной больницы или вызвав «скорую».

Узнать подробный график работы медучреждений региона и аптек в праздничные дни можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации по тел. 516-616 (бесплатно для жителей Томска), 8-800-350-8850 (бесплатно для жителей районов Томской области).

График: травматологическая, стоматологическая, наркологическая помощь

График: хирургическая помощь

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