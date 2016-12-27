Шесть домов Томска двое суток оставались без воды из-за повреждения водопровода

27 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

Сотрудники «Томскводоканала» два дня устраняли повреждение на сетях у частного дома на улице Розы Люксембург, 88. Во время ремонтных работы была отключена холодная вода в шести домах района, также ограничено движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе компании, заявка об утечке воды на Розы Люксембург, 88, поступила еще в воскресенье, 25 декабря, в 15.00. В ночь на понедельник было ограничено водоснабжение шести прилегающих домов, после чего сотрудники предприятия приступили к проведению раскопок.

Сегодня в 12-30 были завершены работы и восстановлено водоснабжение.

«Произошел порыв на сети, который обнаружили и устранили. Сейчас утечки больше нет, водоснабжение возобновлено. В данное время бригада благоустроителей завершает работы на месте раскопок» - сообщили в пресс-службе «Томскводоканала».

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