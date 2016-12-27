Музей истории Томска приглашает на новогодние экскурсии

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2016 // Фото: Vk.com/muzeum_tomsk

В преддверии Нового года музей истории Томска проводит ряд экскурсий. Музей расскажет об «Особенностях национальной ёлки» в разные промежутки времени, о том, какими игрушками украшали новогоднюю красавицу наши предки и как отмечали главный праздник года.

Как сообщила замдиректора по организационно-творческой работе музея Марина Нефедова, 27, 28 и 29 декабря в 15.00 музей предлагает детям посетить познавательные утренники, которые пройдут в форме квеста (дети проходят по всем залам музея, где встречаются с различными персонажами, разгадывают загадки, узнают краткую историю каждого зала). После игры возможно чаепитие. Стоимость участия — 200 рублей.

В пятницу, 30 декабря, в 14.00 пройдет бесплатный мастер-класс «Щелкунчик и мышиный король. Создай мышиную армию», где детей научат мастерить игрушечных персонажей.

В новом, 6 января, в 14.00 для детей и взрослых состоится квест «Ищем клад», участникам которого предлагается собрать богатства Снежной Королевы, которые та обронила, когда пролетала над городом. Стоимость участия — 200 рублей.

Также 6 и 8 января в 18.00 томичей приглашают на рождественские гадания. Вход на мероприятие свободный.

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