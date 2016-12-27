Сокращение числа маршруток в Томске не скажется на времени их ожидания - заммэра

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

Несмотря то, что в рамках новой маршрутной сети количество выходящих на рабочую линию автобусов было сокращено и составило около 550 единиц, на время ожидания пассажирами общественного транспорта это не повлияет. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции заявил заммэра Томска Александр Цымбалюк.

«Пассажиры должны быть спокойны. Мы сделаем все, чтобы перевозки были безопасными и комфортными. Перевозчики заключившие договоры, обязаны соблюдать правила, иначе их нарушения приводят к расторжению договора. В договоре четко прописан интервал, с которым должен двигаться автобус. При нарушении правила прописанного в контракте водителя ждут три предупреждения, после чего договор будет расторгнут в одностороннем порядке», - заявил Александр Цымбалюк.

С окон автобусов исчезнут шторы, внешний вид водителя должен будет соответствовать нормам, курение в салоне и громкая музыка, по словам Цымбалюка, сейчас еще под вопросом. Кроме всего прочего, каждый маршрут можно будет отследить системой ГЛОНАСС, а для всех желающих повысить комфорт перевозок или сообщить о нарушении будут приниматься жалобы и пожелания к обслуживанию по номеру телефона 28-29-06. (Центр организации контроля пассажирских перевозок).

Помимо установленных правил внешнего и внутреннего вида автобусов, так же будут внесены изменения в транспортную схему движений маршрутов, некоторые из предложенных вариантов до сих пор рассматриваются.

«С администрацией Томской области мы рассматриваем организацию движения 510-го маршрута. Его работа даст жителям нового микрорайона «Южные ворота» возможность с большим комфортом довозить детей в садик и расширит модели поездок по городу. Параллельно прорабатывается расписание маршрута No 53, предполагающее снижение интервала движения в часы пик до 12 минут», - сообщила Ольга Свахина.

Кроме того, в ближайшие дни появится информация о работе маршрутов в новогоднюю ночь.

«Мы постараемся так же организовать доставку как можно большего количества томичей к праздничному фейерверку. Задействованы будут конечно не все автобусы, как показала многолетняя практика этого и не требуется, ведь многие из них просто не пользуются спросом. Но такие, как 19-й, который ходит в новый год почти каждые 15 минут конечно будут. Предположительное время работы с полуночи до четырех утра, а плата за проезд намечается не выше 30 рублей», - прокомментировала Ольга Свахина.

Напомним, новая маршрутная схема начнет действовать в Томске с 1 января. По итогам проведенных аукционов муниципальные контракты на перевозку пассажиров были заключены с 23 томскими маршрутами.

О том, как воспользоваться новой системой можно узнать в нашем юзергайде.

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