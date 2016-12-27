Перед праздниками томские спецслужбы перешли на усиленный режим работы

27 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Антитеррористическая комиссия, Оперативный штаб и Совет безопасности при губернаторе Томской области поручили всем оперативным и экстренным службам региона накануне и в период новогодних и рождественских праздников перейти на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Четко спланированная работа правоохранительных органов, специальных служб и спасателей в новогодние праздники — гарантия комфорта и безопасности всех томичей. Главная задача — отработать без происшествий, а при необходимости эффективно устранить возникшие проблемы», — подчеркнул на совещании заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Полицейские и спасатели в новогодние праздники возьмут под усиленную охрану места с массовым пребыванием людей. Особое внимание уделено противопожарной безопасности на утренниках и других праздничных мероприятиях с участием детей и подростков, а также в медицинских, культурно-спортивных учреждениях, местах досуга и отдыха, на транспорте. Дополнительное дежурство сотрудников полиции с привлечением добровольцев и сотрудников частных охранных предприятий будет организовано в сельских клубах и районных домах культуры. Во время массовых праздничных мероприятий будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.

Главам муниципалитетов и силовых структур поручено усилить защиту жизненно важных и инфраструктурных объектов, максимально ответственно и слаженно сработать в дни подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Главное управление МЧС России по Томской области во взаимодействии с региональным Управлением МВД России проведут профилактические мероприятия и проконтролируют использование пиротехники.

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