Ночью «Спецавтохозяйство» вывезет снег с пр.Кирова и пр.Мира

27 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на среду, 28 декабря, техника «Спецавтохозяйства» продолжит вывозить снег с улиц Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, техника будет работать на участках следующих улиц:

ул.Енисейская (обе стороны от ул. Шевченко, далее правая сторона до пр. Комсомольского, от Киевской до пр. Комсомольского);

ул.Б.Куна (обе стороны от Иркутского тракта треугольником до ул. И. Черных), Б. Куна (от ул. И. Черных до ул. С. Лазо);

ул.И.Черных (обе стороны от ул. Б. Куна до ОКБ);

пр. Кирова (правая сторона от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского с поворотами, левая сторона от ул. Елизаровых до пл. Кирова, правая сторона от ул. Дзержинского до пл. Кирова);

пр. Мира;

район автовокзала Томск-I c проезжей частью.

Днем 28 декабря запланированы работы по вывозу снега с участков ул. Нахимова, Красноармейская, Вокзальная, Техническая и Северный городок.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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