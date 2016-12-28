Штемпель с изображением Семилужского острога поступил в почтовое обращение

28 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томского района

Вчера, 27 декабря, в Томском районе состоялась процедура спецгашения художественного штемпеля с Семилуженским казачьим острогом. Начиная с сегодняшнего дня, почтовая корреспонденция с его оттиском будет отправляться из Семилужков во все уголки мира.

Как сообщает пресс-служба администрации Томского района, на штемпеле изображен сам Семилуженский острог и соответствующая надпись, указаны место гашения – Семилужки Томской области – и дата.

"Уникальность этого спецштемпеля заключается еще и в том, что он является календарным – позволяет помечать дату гашения корреспонденции. Во время сегодняшней процедуры спецгашения на штемпеле установлена дата 27 декабря 2016 года, как мы все понимаем, больше эта дата никогда не появится на почтовых открытках", - отметила во время своей речи заместитель директора регионального филиала «Почты России» Анжелика Харжавина.

Право первого гашения было предоставлено Главе Томского района Владимиру Лукьянову, представителю «Почты России» Анжелике Харжавиной и инициатору изготовления почтового штемпеля воеводе Семилуженского острога Владимиру Ильину. Специально для процедуры был также выпущен ограниченный тираж почтовых открыток с изображением Семилуженского острога.

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