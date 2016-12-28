Томский аэропорт будет работать с новой авиакомпанией

28 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Аэропорт «Томск» достиг договоренности с авиакомпанией «Ангара» о выполнении рейсов. С 14 января авиакомпания «Ангара» приступит к выполнению чартерных вахтовых перевозок Томск – Сургут – Томск, а также регулярного рейса Новосибирск – Томск – Новосибирск.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, рейсы будут осуществляться один раз в две недели, по воскресеньям, на новом современном самолете российского производства Ан-148, рассчитанном на 75 посадочных мест.

«Очень показательным является постоянное привлечение в Томск новых авиакомпаний с новыми современными типами воздушных судов. Несмотря на пока небольшое количество планируемых рейсов, мы надеемся, что данная программа послужит отправной точкой для долговременного и взаимовыгодного сотрудничества аэропорта Томск и авиакомпании «Ангара», — отметил вице-губернатор Игорь Шатурный.

Авиакомпания «Ангара» — один из основных авиаперевозчиков на авиалиниях в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальневосточному федеральному округу, а также чартерные рейсы по России. «Ангара» создана в 2000 году и входит в группу компаний «Истлэнд». В 2010 году произошло слияние двух крупных авиаперевозчиков Восточной Сибири — авиакомпаний «Ангара» и «ИркутскАвиа». Парк воздушных судов АК «Ангара» насчитывает 34 единицы: пять Ан-148, семь Ан-24, два Ан-26-100, четыре Ан-2 и шестнадцать вертолетов Ми-8 различной модификации.

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