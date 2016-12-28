РФС запретил «Томи» регистрировать новых футболистов

28 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на ФК «Томь» ограничения в связи с удовлетворением требований футболиста Андрея Ляха, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные РФС.

«Применить к ФК „Томь“ запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению „Томи“ в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом А.Ляхом, установленных настоящим решением», — говорится в сообщении.

Так, РФС удовлетворил требования футболиста о выплате долгов по зарплате за июнь—август 2016 года, возмещении расходов на авиаперелеты и медуслуги, о компенсациях за неиспользованный отпуск, досрочное расторжение трудового договора и за задержку выплаты долгов.

Как сообщалось, футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности — игроки и персонал не получают зарплату уже на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам в 34,5 млн рублей. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

В конце декабря руководство клуба заявило, что долги будут выплачены в I квартале 2017 года.

По итогам 17 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

Полузащитник А.Лях выступал в составе «Томи» в 2015–2016 годах, провел 23 матча и забил один гол.

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