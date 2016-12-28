В Томске задержали воров, укравших электроинструмента на 280 тыс. рублей

Томские полицейские задержали подозреваемых в краже электроинструмента на крупную сумму, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Под подозрение попали двое неоднократно судимых мужчины (31 и 40 лет). Оба они не имели постоянного источника доходов. По предварительным данным, подозреваемые взломали запорные устройства входной двери гаражного бокса одного из предприятий, откуда похитили бензогенератор, электроинструменты и другое имущество.

Сумма причиненного ущерба составила более 280 тыс. рублей. Подозреваемые спрятали похищенное, но распорядиться им по своему усмотрению не успели, так как были задержаны. Украденное изъято и возвращено законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.

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