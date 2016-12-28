Томские театры покажут новогодние спектакли

28 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Томские областные учреждения культуры — Театр юного зрителя, Театр драмы, «Скоморох» и Томская филармония — подготовили новогодние постановки для зрителей различных возрастов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На сцене ТЮЗа с 26 до 30 декабря и со 2 по 8 января дети и взрослые смогут увидеть сказки: «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», «Морозко», «Лиса и медведь», «Не хочу быть собакой», «Лететь», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», премьеру «Братец Кролик и/или Братец Лис».

В театре куклы и актера «Скоморох» режиссер Сергей Иванников поставил к Новому году спектакль по мотивам норвежской народной сказки «Сказка про Козленка». Кроме того, с 23 по 31 декабря и со 2 по 8 января в театре запланированы более десяти разнообразных новогодних спектаклей с интермедиями, среди которых «Медвежонок и снеговик», «Кошкин дом», «По щучьему веленью» и другие.

Томская филармония приготовила для своих слушателей девять концертов разнообразных жанров и музыкально-игровых представлений, в их числе концерт «Чайковский под Новый год», интерактивная игровая программа «Новый год в семье Барбоскиных», сказка «Морозко», концерт «Рождественский вертеп на песке», игровая программа для детей «Снегуркина школа» и рок-сказка «Золотой меч».

В Театре драмы с 21 декабря по 8 января можно будет увидеть новые спектакли «Однажды в Африке» и «Как Иван за счастьем ходил». 31 декабря поучаствовать в развлекательной интерактивной программе «Драма Деда Мороза», а вечером этого же дня здесь дадут представление для взрослой аудитории «Елка не по-детски».

С планом новогодних мероприятий областных учреждений культуры можно ознакомиться здесь.

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