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«Тинькофф банк» купит томский стартап за десятки миллионов рублей

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«Тинькофф банк» приобретет томский стартап для хранения документов «Вкармане», сообщают «Ведомости» со сылкой на участников сделки.

Приложение «ВКармане» позволяет хранить документы в смартфоне и использовать информацию из них для автоматического заполнения полей на сайтах, где нужно вводить паспортные и другие данные.

По данным источников, близких к сторонам соглашения, сумма сделки составит «десятки миллионов рублей», но менее $1 млн. Основатель «Вкармане» Сергей Пахандрин сказал, что банк покупает только сам проект, а не его команду, которая теперь сосредоточится на собственных разработках. Сервис изначально был нацелен на привлечение клиентов и продажу приложения крупному игроку, пояснил он.

«У нас было адекватное понимание своей цены и места на рынке, и я более чем позитивен по поводу этой сделки», — добавил совладелец «Вкармане» Дмитрий Масленников.

«Тинькофф банк» не собирается закрывать «Вкармане», вместо этого кредитная организация доработает приложение и встроит его в «финансовый супермаркет» на Tinkoff.ru. К концу 2016 года «Вкармане» сотрудничала с «Альфа-страхованием», «Ренессанс страхованием», «Яндексом» и другими компаниями.

По мнению представителей «Тинькофф банка», интеграция с «Вкармане» увеличит количество транзакций на сайте банка, так как у пользователей все документы будут под рукой и им не придётся откладывать оплату штрафов и другие платежи.

«Вкармане» было запущено в 2013 году. К концу 2016 года проект набрал 700 тысяч установок, у него 150 тысяч пользователей ежемесячно. В «Тинькофф банке» рассчитывают нарастить аудиторию сервиса до 10 млн человек. Похожий проект уже выпустил «Сбербанк», приложение «Кошелёк» доступно не только для клиентов банка.

О том, как развивался стартап можно прочитать в нашем материале: Томские стартапы. Держи карман шире. Или как томские разработчики на издержках бюрократии зарабатывают.

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