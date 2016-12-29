Томские археологи нашли в Таре жилые постройки, венецианскую посуду и бронзовые вилки XVII–XVIII веков

29 декабря 2016 / Томский Обзор

Ученые Исторического факультета ТГУ подвели итоги полевого сезона 2016 года. В ходе раскопок, проведенных совместно с сотрудниками Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) в Омской области, было найдено немало интересных предметов — монеты, бронзовые вилки и осколки посуды из венецианского стекла. Эти находки позволяет утверждать, что Сибирь уже в XVII–XVIII веках имела тесные связи с Европой.

Напомним, в этом году на базе ТГУ была создана совместная с ИАЭ СО РАН лаборатория археологических и этнографических исследований Западной Сибири. Этим летом партнеры проводили раскопки Тары в Омской области, входившей в число первых русских городов Сибири, а также на археологическом комплексе Венгерово в Новосибирской области, который включает в себя памятники от Неолита до Средневековья. В полевом сезоне 2016 года, как обычно, участвовали первокурсники. Но студенты ТГУ впервые прошли практику в Венгерово в отряде новосибирских коллег.

Среди находок — кожаные (пара рукавиц, обувь) и деревянные изделия (спицы для вязания, шахматные фигурки), возраст которых достигает 300 — 400 лет, детские игрушки (лук, деревянный меч, глиняная посуда). Помимо предметов одежды и быта было обнаружено несколько сооружений оборонительного характера, жилых построек XVII и XVIII веков.

— В раскопках довольно часто встречаются «импортные» вещи, — отмечает завлабораторией профессор ИФ Мария Чёрная. — И это говорит о том, что Сибирь в XVII–XVIII веках была не каким-то отдаленным глухим краем, а регионом, имеющим тесные связи с Европой, откуда в сибирский быт внедрялись не только товары, но и отдельные элементы западного культурного кода, перелицованные и адаптированные к своей жизни.

Свидетельством таких контактов с Западом являются, например, находки осколков стеклянной посуды, выполненной по венецианским технологиям (предположительно, в Германии или Чехии), обуви с высоким каблуком, что отражает польскую или венгерскую средневековую моду, а также набора вилок.

— Вилки в то время были предметом роскоши, сначала они появились в Московии только на царских столах. Наша находка говорит о том, что в XVIII веке вещи престижного потребления начинают расширять как сословную, так и территориальную географию, — отмечает Мария Чёрная.

Часть найденных предметов останется в Таре, где находится местный краеведческий музей, часть отправлена в Омск.

Находки, сделанные в Таре, в 2010–2016 годах:

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